شكرا لقرائتكم ميودراج يبحث جهاز الإسماعيلي استعدادات مباراة أهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخضع جميع اللاعبين لتدريبات علاجية واستشفائية بصفة مستمرة داخل هذه الغرفة تحت اشراف أعضاء الجهاز الطبى، لتجنب تعرضهم للإجهاد أو الإرهاق.
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