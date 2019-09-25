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ميودراج يبحث جهاز الإسماعيلي استعدادات مباراة أهلي بني غازي...

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جدة - عمرو شويل اجتمع الصربى ميودراج يستيش، المدير الفنى للإسماعيلى، مع معاونيه سيرديان المدرب المساعد، وبويان ستماتوفيتش مدرب الأحمال، وذلك لبحث استعدادات الفريق فى ثانى أيام الاقامة بتونس تحضيرا لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب.

 

ويتطلع "ميودراج" المخضرم لاستكمال الانتصارات بعد الفوز على نفس الفريق ذهابا ثم الانتصار على الجونة بعقر داره بالدورى المحلى، كما خصص الجهاز الطبى للإسماعيلى غرفة رقم "319"A بفندق إقامة الفريق بمدينة سوسة ، كمركز لتأهيل لاعبى الدراويش .

 

ويخضع جميع اللاعبين لتدريبات علاجية واستشفائية بصفة مستمرة داخل هذه الغرفة تحت اشراف أعضاء الجهاز الطبى، لتجنب تعرضهم للإجهاد أو الإرهاق.

 

ويستعد الإسماعيلى لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى مساء الجمعة القادم، فى إياب دور الـ 32 بالبطولة العربية.
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