شكرا لقرائتكم حازم إمام يكشف حقيقة أزمة ملايين التجديد للزمالك.. مفاجأة غير متوقعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وضع اللاعب عدة شروط من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وطلب الحصول على مبلغ يفوق ما يتقاضاه حاليًا من أجل الموافقة على الاستمرار بالنادى.

وأوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن المفاجأة تكمن فى عدم فتح إدارة الزمالك ملف تجديد تعاقد حازم إمام، الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى، كما أن اللاعب لم يتلقى أى مفاوضات من قريب أو من بعيد للتجديد للقلعة البيضاء، حتى يضع شروطًا للتجديد، لافتًا إلى أن حازم إمام يعتبر الزمالك "بيته" ولا يمكنه التشرط عليه تحت أى ظرف من الظروف؛ ورفض حازم إمام، افتعال أى أزمات بعد استبعاده المستمر من مباريات الزمالك.

وشهدت المباريات الأخيرة، خروج حازم إمام، من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، حيث لم يشارك فى آخر مباراتين بمسابقة كأس مصر التى حسمها الأبيض أمام بيراميدز بالمباراة النهائية، كما غاب عن بعثه فريقه التى توجهت للسنغال لملاقاة جينيراسيون فوت، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الفريق السنغالى بنتيجة 2/1، كما غاب عن مواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، وكذلك مباراة الاتحاد فى الدورى.