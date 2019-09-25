شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السودان يفجر مفاجأة مدوية بشأن تصويته لـ«صلاح» في جائزة «الأفضل في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المدير الفني للمنتخب السوداني زدرافكو لوجاروشيتش مفاجأة بشأن تصويته في جائزة الفيفا للاعب الأفضل في العالم، والتي حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

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وحسبما كشف الفيفا، ذهب تصويت «لوجاروشيتش» لصالح ليونيل ميسي في المركز الأول ثم فيرجيل فان دايك في المركز الثاني، فيما حل ساديو ماني ثالثًا في ترتيبه، إلا أن المفاجأة جاءت في نفي مدرب السودان في حوار مع الموقع الرسمي لقناة «العربية» أن تكون هذه هي القائمة التي صوت لها.

وأوضح «لوجاروشيتش» أنه اختار محمد صلاح في المركز الأول يليه ساديو ماني ثم كيليان مبابي ثالثًا، كما كشف عن صورة التقطها لورقة التصويت التي وقع عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني، فيما أكد عدم علمه بكيفية تغيير أسماء اللاعبين الذي صوت لهم.