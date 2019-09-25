تقرير: ميسي يغيب عن مواجهة برشلونة وانترميلان للإصابة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019
أقلق الأسطورة ليونيل ميسي كل الكتلان حول العالم على حالته في أخر 20 دقيقة من عمر الشوط الأول من مباراة فياريال والبارسا، حيث خرج لجانب الخط للعلاج، ومن ثم عاد للملعب ولكنه لعب بحذر كبير ما عمل على زيادة القلق، ولكن الأمر الذي جعل الجميع حزيناً هو خروجه بين الشوطين الامر الذي يعني أنه لديه شيء ما.
الصحافيين المتواجدين في الكامب نو قالوا أن لا شيء واضح حول ميسي حتى الآن والفحوصات الطبية سيتم إجراءها صباح يوم الغد، ولكن راديو كتالونيا كان له رأي آخر وقال أن ميسي لن يلعب مباراة خيتافي، ليلحقه المصادر القادمة من غرفة صحافة الكامب نو وتكرر نفس القول أن ميسي لن يستطيع السفر لمدريد لأجل مباراة خيتافي الأسبوع المقبل.
وقبل قليل أكد "TV3" كل هذا الكلام وقال أن ميسي مستبعد تماماً من لقاء خيتافي، وسيتم النظر إن كان سيستطيع التواجد أمام الإنتر بالأبطال.
قبل دقائق كشف راديو كتالونيا أن الأسطورة ليونيل ميسي وباحتمال كبير سيغيب عن لقاء إنتر ميلان الأسبوع المقبل، ومن الواضح أنه لديه شيء بإصابته وليست طبيعية.
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