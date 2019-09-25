شكرا لقرائتكم سلة الزمالك تواجه مصر للتأمين وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى غدا فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره مصر للتأمين، وديا فى إطار الاستعداد لبطولة الدورى فى الموسم الجديد والتى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل .

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك و التأمين بصالة القلعة البيضاء فى ميت عقبة.

وكان الزمالك قد واجه أصحاب الجياد وديا أول أمس الثلاثاء ، و تغلب على الفريق السكندرى 60/68 فى المباراة التى جمعت الفريق بالأسكندرية

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ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بمجموعات بطولة الدورى ، بجانب مصر للتأمين ، و طنطا ، و الطيران ، و التى تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل ، بينما تنطلق بطولة السيدات يوم 1 من نفس الشهر.

ويشارك الزمالك فى بطولة لأفروليج حيث انه بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى ، و تقام مبارياته خلال شهرى مارس و مايو.