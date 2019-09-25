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جدول ترتيب دورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 لموسم 2019...

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جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم جدول ترتيب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 ، 2020  بعد انتهاء الجولة الخامسة .

 

ويأتى فريق سبورتنج على رأس الترتيب برصيد 15 نقطة  محرزا 144 هدفا ، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 14 نقطة محرزا 163 هدفا .

 

بينما يحل طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة محرزا  133 هدفا ، يليه 6 أكتوبر فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة  محرزا 133 نقطة .

 

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فيما جاء الزمالك فى المركز الخامس برصيد 12 نقطة محرزا 141 هدفا ، ثم الجزيرة فى المركز السادس برصيد 12 نقطة محرزا 121 هدفا .

 

كما يأتى البنك الأهلى فى المركز السابع برصيد 11 نقطة محرزا 134 هدفا ، يليه الطيران فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة أيضا ، ثم هليوبوليس فى المركز التاسع بنفس الرصيد ثم سموحة فى المركز العاشر برصيد 9 نقاط ، يليه الزهور فى المركز الحادى عشر ثم الأوليمبى فى المركز الـ 12 ثم المعادى فى المركز الـ13 بنفس الرصيد .

 

ويحل الحوار فى المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط ، يليه  حدائق الأهرام برصيد 6 نقاط ثم أصحاب الجياد فى المركز الـ 16 بـ 5 نقاط يليه جزيرة الورد ثم الفيوم فى المركز الأخير بنفس الرصيد .

 

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