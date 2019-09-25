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شكرا لقرائتكم جدول ترتيب دورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 لموسم 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بينما يحل طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة محرزا 133 هدفا ، يليه 6 أكتوبر فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة محرزا 133 نقطة .
كما يأتى البنك الأهلى فى المركز السابع برصيد 11 نقطة محرزا 134 هدفا ، يليه الطيران فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة أيضا ، ثم هليوبوليس فى المركز التاسع بنفس الرصيد ثم سموحة فى المركز العاشر برصيد 9 نقاط ، يليه الزهور فى المركز الحادى عشر ثم الأوليمبى فى المركز الـ 12 ثم المعادى فى المركز الـ13 بنفس الرصيد .
ويحل الحوار فى المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط ، يليه حدائق الأهرام برصيد 6 نقاط ثم أصحاب الجياد فى المركز الـ 16 بـ 5 نقاط يليه جزيرة الورد ثم الفيوم فى المركز الأخير بنفس الرصيد .
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