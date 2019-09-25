شكرا لقرائتكم هل يغفر فايلر خطأ ثلاثى الأهلي أمام سموحة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحة ضد الأهلي شهدت عدة كواليس



شهدت مباراة سموحة ضد الأهلي فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز، العديد من الكواليس داخل المعسكر الأحمر بمنطقة برج العرب، قبل ساعات قليلة من انطلاق اللقاء.

سموحة ضد الأهلي حسمها الأحمر بهدف



ونجح النادي الأهلي، فى حسم مباراة سموحة، لصالحه بعد الفوز بهدف نظيف في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز، بملعب برج العرب .

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ثلاثي يغادر معسكر الأحمر قبل موقعة سموحة ضد الأهلي



وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، لـ"الخليج 365"، أن السويسري فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء، غاضب من الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ وصلاح محسن، بسبب ما حدث فى كواليس المعسكر الأحمر قبل مباراة سموحة.

قال المصدر الأهلاوي، أن الثلاثي المذكور طلبوا المغادرة فور علمهم باستبعادهم من القائمة النهائية لمباراة سموحة، بسبب غضبهم من قرار الاستبعاد وهو الأمر الذي أغضب فايلر، بشدة وظهرت عليه علامات الحزن بسبب موقف هؤلاء اللاعبين.

وشهدت الساعات الماضية، تعرض أكثر من لاعب داخل القلعة الحمراء، للإصابة لتعود مستشفي الأهلي للعمل مرة أخرى، مما أدي لدخول بعض اللاعبين فى حسابات فايلر لتعويض غياب المصابين، ويعد الثنائي صلاح محسن وأحمد الشيخ أبرز المرشحين للعودة لقائمة الأهلي، لكن سيكون القرار النهائي للسويسري فايلر الذى قد يكون له رأي آخر.