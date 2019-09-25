شكرا لقرائتكم المصري يهدد بالانسحاب من لقاء ماليندى بسبب موعد المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى أن ناديه تلقى اخطاراً من اتحاد الكرة بموعد مباراة ماليندى وهو مايرفضه النادى البورسعيدى مهدداً بالانسحاب من الكونفدرالية .

وقال حلبية فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت مع الاعلامى يحيى حمزة: " إتحاد الكرة أخطرنا بإقامة مباراة ماليندى فى الثالثة عصر الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية "

وأضاف عضو مجلس المصرى : " نرفض اللعب الثالثة عصراً لاسيما أننا تأكدنا أن القرار ليس أمنياً وإنما قرار الجبلاية بدون سبب مفهوم وهو مايدفعنا لعقد اجتماع طارىء بعد قليل وقد يصل الأمر للإنسحاب من الكونفدرالية فى حالة إصرار اتحاد الكرة على هذا الموعد للمباراة"

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ويخوض فى الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء فريق المصرى البورسعيدى مباراة ودية مع نظيره الزرقا على استاد المصرى بدون جمهور، فى إطار الاستعداد لمباراة ماليندى بطل زنجبار فى إياب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، علما بأن المصرى فاز أمس على نبروه بخماسية نظيفة ودياً.

وكان المصرى البورسعيدى قد فاز فى مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف خارج ملعبه ليصبح تأهله للدور التالى للبطولة قريباً للغاية .

وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود فى مستهل مشواره بمسابقة الدورى العام بهدف لكل فريق، وتنتظره مباراة مع الإسماعيلى فى الجولة الثانية للمسابقة والمقرر لها 2 اكتوبر المقبل على استاد برج العرب .