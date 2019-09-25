شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد العربي .. زعيم الثغر يطرح التذاكر وحافلات للجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري ضد العربي الكويتيقرر محمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندري طرح تذاكر لقاء الإتحاد والعربى الكويتي اليوم بمقر النادى بالشاطبى عقب تقديم موعد المباراه 24 ساعة ونقلها لبرج العرب بحضور جماهيرى بدلا من الجمعة .
كما قرر مصيلحى توفير أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من أمام مقر النادى بالشاطبي إلى برج العرب ذهابا وإيابا لتسهيل المواصلات على الجماهير، وتقرر إقامة الإجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى وتدريب الفريقين اليوم مساء من السابعة وحتى التاسعة وفقا للمواعيد المعلنة .
ونظرا لتقديم موعد المباراة ليوم غد الخميس 2019/9/26 الساعة السابعة مساء بملعب برج العرب نوضح لكم توقيتات فعاليات اليوم على ملعب برج العرب :
فحص الملعب : 16:00
التدريب الرسمي لنادي العربي: 19:00
المؤتمر الصحفي لنادي الاتحاد السكندري : 19:30
المؤتمر الصحفي لنادي العربي الكويتي : 20:20
التدريب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري : 20:15
الإجتماع الفني : 21:00
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