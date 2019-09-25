شكرا لقرائتكم برج العرب يستقبل الخمسة الكبار فى مباريات الإياب بدور الـ 32 بمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل ستاد برج العرب بالإسكندرية جولة الإياب للفرق المصرية الخمسة التى تلعب مباريات الإياب بدور الـ 32 بمصر ، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من الإيجبيشن ليج التى انطلقت السبت الماضى.

واعترض النادى المصرى البورسعيدى على الموعد الجديد لمباراته مع بطل زنجبار مهدداً بالانسحاب من الكونفدرالية .

ويلعب بيراميدز مع شباب بلوزداد فى الجزائر الاحد المقبل بمنافسات الكونفدرالية بينما يواجه الاسماعيلى نظيره أهلى بنى غازى الليبى بتونس الجمعة المقبلة بالبطولة العربية وتقام المباراة بتونس نظراً لعدم الاستقرار الاوضاع الامنية فى ليبيا.

ونرصد مواعيد مباريات الأندية المصرية علي ملعب " برج العرب " بالإسكندرية وفقا لقرار الجهات الأمنية كالتالى :

- الثامنة مساء السبت : الاهلي ضد كانو سبورت من غينيا الإستوائية في دوري الأبطال الافريقى

- الثالثة عصر الاحد : المصري البورسعيدي ضد ماليندي بطل زينجبار في الكونفيدرالية الأفريقية

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- الثامنة مساء الأحد : الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي في دوري الأبطال الافريقى

ويكفى الأهلى التعادل السلبى للصعود إلى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بينما يحتاج كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية للفوز بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب التى ستقام الثامنة مساء السبت المقبل بحضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع .

فيما يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بأى نتيجة فى مباراة الإياب أمام جينيراسيون فوت السنغالى التى ستقام الثامنة مساء الأحد المقبل لبلوغ دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

بينما حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدي على مدار مشاركاته الأفريقية ليبقى على بعد أمتار قليلة من التأهل للدور التالى للبطولة حينما يواجه بطل زنجبار الثالثة عصر الاحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعلى الوتيرة نفسه، يبدو موقف الاتحاد السكندرى سهلاً حينما يلاقى نظيره العربى الكويتى فى مباراة الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها السابعة مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان العربى الكويتى خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام الاتحاد السكندرى بهدف دون مقابل سجله خالد قمر فى مباراة الذهاب التى جمعتهما بالعاصمة الكويتية.

ويكفي الاتحاد السكندري التعادل السلبى فى مباراة الإياب المحدد لها السابعة مساء الخميس لبلوغ دور الـ16، بينما يحتاج العربى الكويتى لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لمواصلة المشوار.