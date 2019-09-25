الأهلى ينفي طلب نقل مباراة الإنتاج الحربي لملعب برج العرب...

جدة - عمرو شويل نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ما تردد بشأن طلب ناديه نقل مباراة الإنتاج الحربي إلى ملعب برج العرب بدلاً من السلام بعد نقل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في بطولة أفريقيا من ملعب السلام إلى برج العرب.

وتلقى الأهلي خطاباً من الجهات الأمنية ظهر اليوم ،الأربعاء، بنقل مباراة كانو سبورت إلى برج العرب السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وخرجت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية حول مُطالبة الأهلي بنقل مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لبطولة الدوري لملعب برج العرب بدلاً من السلام حتى يستمر الفريق في الإسكندرية بعد مباراة كانو سبورت ولا يتعرض لاعبيه للإرهاق نتيجة السفر من وإلى الإسكندرية خلال مدة قصيرة.

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وأوضح مدير الكرة أن الأهلي لم يطلب نقل مباراة الأنتاج إلى برج العرب ، لأن هناك مُتسع من الوقت بالعودة للقاهرة بعد لقاء كانو سبورت ثم بدء الأستعداد بشكل كافي لمباراة الإنتاج الحربي ثم خوضها على ملعب السلام.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاهلي يُقدّر تماماً وجهة نظر الأمن بشأن ملاعب المباريات خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى تقوم بها الجهات الأمنية من أجل إقامة المباريات المحلية والأفريقية على الملاعب المختلفة وبحضور الجمهور فى المباريات الأفريقية.