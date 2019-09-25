شكرا لقرائتكم الأهلى ينفي طلب نقل مباراة الإنتاج الحربي لملعب برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخرجت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية حول مُطالبة الأهلي بنقل مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لبطولة الدوري لملعب برج العرب بدلاً من السلام حتى يستمر الفريق في الإسكندرية بعد مباراة كانو سبورت ولا يتعرض لاعبيه للإرهاق نتيجة السفر من وإلى الإسكندرية خلال مدة قصيرة.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاهلي يُقدّر تماماً وجهة نظر الأمن بشأن ملاعب المباريات خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى تقوم بها الجهات الأمنية من أجل إقامة المباريات المحلية والأفريقية على الملاعب المختلفة وبحضور الجمهور فى المباريات الأفريقية.
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