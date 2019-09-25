شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس اختفاء مدرب أحمال الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار تراجع مستوى لاعبى الزمالك فى الفترة الماضية، علامات استفهام عديدة وتساؤلات متكررة حول المتسبب فى هذا التراجع، لاسيما أن الزمالك يضم وسط صفوفه لاعبين على أعلى مستوى، ورغم ذلك تعرض للخسارة من جينيراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2/1 فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، ثم الخسارة من الأهلى بنتيجة 3/2 فى السوبر المحلى، والفوز بشق الأنفس على الاتحاد السكندرى فى مستهل مشوار الدورى الممتاز بهدف دون رد.

وكشف "الخليج 365" السبب الحقيقى الذى أدى لتراجع مستوى لاعبو الزمالك فى الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد أيام قليلة من تولى الصربى ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" مهمة القيادة الفنية للفارس الأبيض.

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وأوضح مصدر مطلع بالزمالك، أن السبب الحقيقى وراء تراجع مستوى لاعبى الزمالك، هو استبعاد ميتشو لليونانى أنطونيو مدرب الأحمال فى الفترة الأخيرة، وكان الفريق يقود تدريبات فنية مع بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت قيادة المدير الفنى.

وتابع المصدر حديثه، أن أنطونيو لا يرافق الفريق فى العديد من المباريات، ويكتفى بالظهور أثناء إجراء اللاعبين الأحماء فقط، الأمر الذى أدى لتراجع نسبى فى مستوى الفريق.

ويستقدم الزمالك مدرب أحمال جديد من صربيا، بناءًا على رغبة ميتشو، كما استقدم مدرب حراس مرمى من صربيا أيضًا ليصبح بديلاً لأيمن طاهر الذى سينضم للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى.