شكرا لقرائتكم كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد فى الواحدة ظهر السبت 26 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المواعيد قبل إعلانها رسميا من الرابطة والذى حددت فيه مواعيد المباريات المقبلة من الليجا وستشهد إقامة الكلاسيكو فى الواحدة ظهرًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيخوض المباراة بأفضلية نسبية عن برشلونة حيث سيحصل على راحة 24 ساعة إضافية عقب مباراتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
ويعانى برشلونة وريال مدريد من تراجع النتائج هذا الموسم حيث يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، قبل خوض مباراة الجولة السادسة أمام أوساسونا بينما يأتى برشلونة فى المركز الرابع بـ10 نقاط من 6 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد فى الواحدة ظهر السبت 26 أكتوبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.