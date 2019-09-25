شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقدم المدير الفني لمنتخب الفراعنة.. غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يقيم اتحاد الكرة، مؤتمر صحفي في الثانية عشر من ظهر غد الخميس، بأحد فنادق حى الزمالك، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول حسام البدرى وجهازه المعاون لوسائل الإعلام .
وأعلن اتحاد الكرة أن المؤتمر سيذاع على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر الذي يتضمن كلمة عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد .
كان حسام البدرى عبر عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".
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