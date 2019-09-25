شكرا لقرائتكم الهلال يتفوق تاريخياً.. والتعاون لا يخسر في الجامعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يملك الهلال سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام التعاون خلال الدوريات السعودية، حيث يتفوق بشكل كبير عن خصمه الذي سيواجهه يوم الخميس على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

في حين لم يعرف التعاون طعم الخسارة خلال مبارياته أمام الهلال الذي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بعد أن حقق الفوز في المواجهتين اللتين أقيمتا على الملعب في الموسم الماضي.

ونجح بتحقيق الفوز على التعاون خلال مواجهتهما في الدوري السعودي 15 مباراة، في حين خسر مباراتين وتعادلا في 5 مباريات.

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مباراة سابقة بين الفريقين

وبدأت مواجهات الفريقين في الدوري السعودي حينما صعد التعاون لأول مرة للدوري الممتاز في موسم 1996-1997 وبقي موسمين، وخلالها واجه الهلال في 4 مباريات، تعادل في أول مواجهة بينهما وخسر 3 مباريات.

وتوقفت مواجهات الفريقين حتى موسم 2010-2011 والذي شهد عودة التعاون مجدداً لدوري المحترفين والذي يستمر فيه حتى الآن، حيث واجه الهلال 18 مباراة، وفاز في مباراتين وخسر 13 وتعادلا في 3 مباريات.

ولم يعرف التعاون طعم الانتصار على الهلال لأول مرة إلا بعد 20 عاماً من أول مواجهة جمعتهما، حيث فاز عام 2016 بهدف مهاجمه السابق الفرنسي بول إيفولو.

مهاجم التعاون توامبا خلال لقاء في الموسم الماضي ضد الهلال

وفي الموسم الماضي لعب الهلال أمام التعاون على ستاد جامعة الملك سعود في مواجهتين، الأولى كانت في نصف نهائي كأس الملك وحينها حقق التعاون فوزاً تاريخياً بنتيجة 5-صفر، وبعدها بثلاثة أيام التقيا على ذات الملعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكرر التعاون تفوقه بفوزه بثنائية نظيفة.