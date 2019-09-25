شكرا لقرائتكم الهلال يتطلع لرد اعتباره أمام التعاون والتمسك بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الهلال للمحافظة على صدارته حينما يستضيف التعاون على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، يوم الخميس، في حين يبحث الاتفاق عن استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، على ستاد مدينة الأمير سلطان بالمحالة، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال لرد اعتباره والمحافظة على صدارته أمام التعاون حينما يستضيفه. ونجح التعاون في تحقيق الفوز على الهلال في آخر مواجهتين جمعتهما حينما تغلب عليه على نفس الملعب في الموسم الرياضي في نصف نهائي كأس الملك بنتيجة قياسية قوامها 5-صفر، وفي الدوري بثنائية نظيفة.

وانفرد الهلال بالصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه بعد فوزه في المرحلة الماضية على مضيفه اتحاد جدة 3-1، وخسارة النصر أمام ضيفه الحزم 1-صفر. وسيغيب عن اللقاء الثنائي سلمان الفرج وزميله البيروفي آندري كاريو للإصابة، في حين تأكدت مشاركة اللاعب عبدالله عطيف الغائب عن الفريق بسبب الاصابة في أول مرحلة أمام أبها.

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وفي المقابل يبحث التعاون عن مواصلة انتصاراته أو تحقيق نتيجة إيجابية من أرض الهلال والابتعاد عن الخسارة الأولى هذا الموسم. ولعب التعاون مباراتين هذا الموسم، حيث تعادل أمام الحزم وفاز على العدالة، في حين تأجل لقاء الفريق أمام اتحاد جدة بسبب مشاركته في البطولة العربية، وأمام غريمه التقليدي الرائد لعدم جاهزية ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم.

من مباراة سابقة للاتفاق أمام الحزم

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بالمحالة، يسعى الاتفاق لإيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة مجدداً لسكة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

وقدّم الاتفاق أداءً متذبذباً هذا الموسم، حيث بدأ مشواره بتحقيق فوزٍ مهم على مضيفه الوحدة 2-صفر، إلا أنه خسر على أرضه في المرحلة الثانية أمام أهلي جدة بذات النتيجة، وحقق فوزاً كبيراً على مضيفه الحزم بنتيجة 6-صفر، قبل أن يخسر على أرضه في المرحلة الماضية أمام الفيصلي 1-صفر، ليبقى في المركز السادس برصيد 6 نقاط وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل يبحث أبها عن تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والابتعاد شيئاً فشيئاً عن مناطق الخطر التي تحاصره حيث يحتل الفريق المركز 13 برصيد 4 نقاط من فوزه على الوحدة وتعادله أمام الرائد، في حين خسر أمام الهلال وأمام العدالة.