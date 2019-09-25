بعد اختفاء تصويت مدرب وقائد منتخب مصر.. المدير الفني للسودان يكشف عن التلاعب في نتيجة تصويته.. ويؤكد: صوّت لصلاح

كتب: ضياء السقا

في مفاجأة جديدة، كشف المدرب الكرواتي زدرافكو زيمنوفيتش المدير الفني لمنتخب السودان أن التصويت الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن جائزة أفضل لاعب في العالم، لم يكن دقيقا.

وقال المدرب فى تصريحات لقناة العربية، إنه فوجئ بوجود اسمه في القائمة التي أعلنها الفيفا وصوته متجه إلى ميسي عكس ما قام به فى التصويت والذى جاء لصالح النجم المصري محمد صلاح.

وجاءت اختيارات مدرب السودان حسب وثيقة الفيفا التي أعلنها: ليونيل ميسي أولاً وفيرجيل فان ديك ثانياً والسنغالي ساديو ماني ثالثا.

وأكد المدرب الكرواتي أن اختياراته كانت محمد صلاح أولا وساديو مانى ثانيا وأخيرا كيليان مبابي، مضيفا: "احتفظت بصورة على هاتفى من ورقة التصويت والتى تحمل توقيعى بجانب الأمين العام للاتحاد السوداني ولا أعرف ما حدث بعد ذلك".

وأثيرت خلال الساعات الماضية أزمة بسبب عدم احتستاب الفيفا تصويت مدرب المنتخب المصري وقائده، رغم إعلان اتحاد الكرة أنه أرسل التصويت في الموعد المحدد، وهو مادفعه لإصدار بيان الثلاثاء للاستفسار عن ذلك الأمر.

وانتاب محمد صلاح حالة من الغضب بسبب عدم حصوله على أى نقطة من مدرب وكابتن المنتخب الوطني في تصويت فيفا على جائزة The Best، الذى شهد تتويج ليونيل ميسي بلقب الأفضل.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصوات كل مدربى العالم وكباتن المنتخبات الذين شاركوا فى التصويت، ولم تتضمن اسمي كابتن ومدرب منتخب مصر.

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ولم يحصل الفرعون سوى على نقطة واحدة فقط من مصر، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفي المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدي.

وحصل صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.

من جانبه قرر اتحاد كرة القدم المصري إرسال خطاب رسمي، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"؛ للاستفسار عن عدم اعتماد التصويت المصري فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

وقال الاتحاد في بيان له، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

وبحسب البيان فإن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.