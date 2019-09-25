النادي الأهلي يواجه اليوم فريق كانو سبورت

يواجه فريق نادي الأهلي في تمام الساعة 5 مساء اليوم الأربعاء، فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في مباراة الإياب لدور 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر لها أن تقام في مساء السبت القادم على استاد السلام.

حيث قد كان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين بعض من الراحة من التدريبات منذ يوم أمس الثلاثاء، حتى يلتقط الفريق أنفاسه بعد أن خاض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضية والتي كانت أمام فريق كانو سبورت في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخاص أيضا مباراة الزمالك في السوبر المحلي، وواجه فريق سموحة في بطولة الدوري.