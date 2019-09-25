المصري يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل
توجه النادي المصري البورسعيدي بطلب لاتحاد الكرة لتأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز لمدة 24 ساعة بسبب تعديل موعد مواجهته أمام ماليندي بطل زنجبار في الكونفدرالية الأفريقية.
وطلب المصري تأجيل مباراة الإسماعيلي كونه بحسب المواعيد الجديدة المحددة من جانب الاتحاد الإفريقي سيحصل على راحة 48 ساعة فقط قبل موعد لقاء ديربي القناة.
وتم تعديل موعد مباراة العودة لدور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية ليكون الأحد المقبل، بينما سيكون لقاء الفريق أمام الإسماعيلي الأربعاء الذي يليه.
وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق أن الفريق الذي يخوض مباراة أفريقية على أرضه سيحصل على راحة 3 أيام قبل اللقاء الذي يليه.
وفاز المصري على ماليندي بطل زنجبار في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، خارج الأرض.
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