محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: حصل نادي الاتحاد السكندري على موافقة رسمية من الجهات الأمنية بإقامة مباراة الفريق "الأخضر" أمام العربي الكويتي على ملعب "برج العرب". وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن تقرر تقديم موعد المباراة 24 ساعة لتقام غدًا الخميس بدلاً من الجمعة، وذلك بحضور 5 آلاف مشجع. وكان نادي الاتحاد السكندري تفوق في مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة كأس زايد. ويشارك فريق الإسماعيلي أيضًا كممثلاً عن مصر حيث نجح "الدراويش" في الفوز بالذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فريق أهلي بنغازي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغيير موعد وملعب مباراة الاتحاد والعربي الكويتي بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.