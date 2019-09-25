في بيان رسمي.. المقاصة يوافق على نقل مباراة الزمالك بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أصدر نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام بيانًا رسميًا، حول طلب نادي الزمالك بنقل مباراة الفريقين إلى برج العرب بدلاً من السلام.

البداية كانت من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والذي أعلن في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء عن رغبته في نقل مباراة فريقه والمقاصة إلى استاد برج العرب.

وبحسب ما جاء في بيان النادي الفيومي، فأن رئيس النادي محمد عبد السلام وافق على طلب الزمالك بنقل المباراة والمقرر لها الثالث في الشهر المقبل بشرط.

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وطلب عبد السلام بأن يتم تأجيل مباراة المقاصة والجونة 48 ساعة، نظرًا لعامل الإرهاق الذي سيتعرض له اللاعبين حيث ستقام مباراة الجونة في السادس من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الثالث من أكتوبر المقبل على ملعب "السلام" بحسب ما كشف عنه اتحاد الكرة المصري ضمن مباريات الأسبوع الثاني.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلاقي جينيراسيون السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.