اتحاد الهوكي يحصل على وعد بعودة النشاط لشركة السويس لتصنيع البترول

قرر مجلس إدارة نادي شركة السويس لتصنيع البترول برئاسة محمد أحمد عليوه عودة نشاط الهوكي من جديد بعد توقف إستمر سنوات وذلك خلال الجلسة التي عقدت مع يحي دعبس نائب رئيس اتحاد الهوكي.

حرص يحي دعبس على أن يعقد الجلسة مع رئيس مجلس إدارة نادي شركة السويس لتصنيع البترول من أجل عودة النشاط من جديد ووعد بأن يكون اتحاد الهوكي داعم للعبة بتوفير مضارب الهوكي والكرات خلال الفترة الحالية في إطار الحرص على توسيع قاعدة اللعب وإنتشار اللعبة في مصر.

شهدت الجلسة التي عقدت حضور المستشار القانوني أحمد مسعد وعمرو كرم مدير العلاقات العامة والخدمات ومحمد فوزي مدير قطاع النشاط الرياضي وتم الإتفاق على إضافة مواليد 2006 و2004 في نادي شركة السويس لتصنيع البترول.

وأكد يحي دعبس أنه يحرص خلال الفترة الحالية على جولات مع الأندية من أجل نشر اللعبة وتذليل المعوقات وأن هدف اتحاد الهوكي هو توسيع رقعة الممارسة وجميع الأندية التي كانت تشارك في النشاط سيتم إعادة الإتصالات والزيارات معهم لعودة النشاط من جديد لديهم وأن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تنفذ خطة توسيع النشاط الرياضي وزيادة عدد المشاركين وتدعم كل هذه الخطوات من أجل تطور بتوفير مضارب الهوكي والكرات خلال الفترة الحالية في إطار الحرص على توسيع قاعدة اللعب وإنتشار اللعبة في مصر.شهدت الجلسة التي عقدت حضور المستشار القانوني أحمد مسعد وعمرو كرم مدير العلاقات العامة والخدمات ومحمد فوزي مدير قطاع النشاط الرياضي وتم الإتفاق على إضافة مواليد 2006 و2004 في نادي شركة السويس لتصنيع البترول.وأكد يحي دعبس أنه يحرص خلال الفترة الحالية على جولات مع الأندية من أجل نشر اللعبة وتذليل المعوقات وأن هدف اتحاد الهوكي هو توسيع رقعة الممارسة وجميع الأندية التي كانت تشارك في النشاط سيتم إعادة الإتصالات والزيارات معهم لعودة النشاط من جديد لديهم وأن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تنفذ خطة توسيع النشاط الرياضي وزيادة عدد المشاركين وتدعم كل هذه الخطوات من أجل تطور الرياضة المصرية وأن يكون هناك أكبر عدد من الشباب يمارس الرياضة.

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