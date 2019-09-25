برانكو يهدد بشكوى أهلى جدة للفيفا

كشفت تقارير صحيفة سعودية بأن الصربي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفنى السابق لأهلى جدة هدد بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في أهلي جدة .

وقال برانكو في تصريحات لبرنامج “في المرمى”، إنه سيلاحق أهلي جدة، أمام الفيفا، خاصة أنه لم

يتحصل سوى على قيمة شهر واحد فقط من عقده، بعد قرار إقالته من تدريب النادي .

وأوضح برانكو أن هناك بنداً في عقده مع التماسيح، ينص على الحصول على قيمة عام كامل، في

حال إقالته، لذلك سيسعى لمفاوضة إدارة الأهلي للحصول على مستحقاته، قبل اللجوء للفيفا.

وكان النادي الأهلي السعودي ، قرر بشكل رسمي،إلغاء عقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وتعيين صالح المحمدي كمدرب مؤقت ، عقب هزيمة الاهلى ، المفاجئة من الوحدة بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.