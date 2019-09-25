التاريخ ينحاز للإسماعيلي في مبارياته بالبطولة العربية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى بنظيره الأهلى الليبى مساء الجمعة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ، ضمن منافسات إياب دور الــ32 ببطولةكأس العرب للأندية الأبطال"البطولة العربية".
وخاض الإسماعيلى حتى الأن خلال مشواره بالبطولة العربية 46 مباراة حقق خلالهم الفوز في24 مباراة و تعادل في 15 مباراة و خسر 7 لقاءات ،وسجل 77 هدفا و مني شباكه بـ 42 هدف.
وكان أنهى الدراويش مباراة الدور الأول بالفوز على بطل ليبيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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