رسمياً : إقامة مباراة الاتحاد و العربى الكويتى بإستاد برج العرب بحضور الجماهير

تقرر إقامة مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى العربى الكويتى في إطار مباريات دور الـ 32 من " البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال " مباراة العودة " غداً الخميس 26-9-2019 بإستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءاً بحضور خمسة آلاف مشج من

جماهير زعيم الثغر و ذلك عقب المشاورات التي تمت مع جميع الجهات المعنية " الاتحاد المصرى لكرة القدم - الاتحاد العربى - الجهات الأمنية المعنية - نادى العربى الكويتى " و تم الاتفاق على الموعد و مكان إقامة المباراة المشار إليه وفقاً للتوجيهات الأمنية المعنية

يتم بيع تذاكر اللقاء الآن بمقر النادى بالشاطبى

سوف تقوم إدارة النادى بتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير النادى مجاناً لملعب المباراة ( ذهاباً _ إياباً )

يخوض نادى العربى الكويتى مرانه الرئيسى اليوم على ملعب المباراة بإستاد الجيش ببرج العرب في تمام السابعة مساءاً بينما يخوض نادى الاتحاد مرانه على ذات الملعب في تمام الثامنة و النصف مساءً