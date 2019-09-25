رسمياً : إقامة مباراة الاتحاد و العربى الكويتى بإستاد برج العرب بحضور الجماهير

تقرر إقامة مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى العربى الكويتى في إطار مباريات دور الـ 32 من " البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال " مباراة العودة " غداً الخميس 26-9-2019 بإستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءاً بحضور خمسة آلاف مشج منجماهير زعيم الثغر و ذلك عقب المشاورات التي تمت مع جميع الجهات المعنية " الاتحاد المصرى لكرة القدم - الاتحاد العربى - الجهات الأمنية المعنية - نادى العربى الكويتى " و تم الاتفاق على الموعد و مكان إقامة المباراة المشار إليه وفقاً للتوجيهات الأمنية المعنية
يتم بيع تذاكر اللقاء الآن بمقر النادى بالشاطبى
سوف تقوم إدارة النادى بتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير النادى مجاناً لملعب المباراة ( ذهاباً _ إياباً )
يخوض نادى العربى الكويتى مرانه الرئيسى اليوم على ملعب المباراة بإستاد الجيش ببرج العرب في تمام السابعة مساءاً بينما يخوض نادى الاتحاد مرانه على ذات الملعب في تمام الثامنة و النصف مساءً
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