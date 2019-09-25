اصدر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بيانا حول طلب نادي الزمالك نقل مباراة الفريقين المقرر اقامتهاالخميس 3 أكتوبر المقبل في الاسبوع الثاني بالدوري الي ستاد برج العرب بالاسكندرية، وجاء نص البيان كالتالي : حرصا من مصلحة نادي المقاصة ودوره الوطني في مساندة الاندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية ، فإن مجلس المقاصة ليس لديه اي مانع بنقل مباراته مع الزمالك الي ستاد برج العرب، ولكن شريطة ان يتم تأجيل مباراة المقاصة مع الجونة لمدة 48 ساعة، لانه من الصعب ان يلعب المقاصة مع الزمالك يوم 3 في برج العرب ثم يعود للقاهرة بدون راحة للسفر الي الجونة للعب يوم 6 مما يسبب ارهاق للاعبي المقاصة ويضر بمصلحة الفريق في الدوري.المقاصة يرحب باللعب مع الزمالك في برج العرب بشرط تأجيل مباراة الجونة 48 ساعة
اصدر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بيانا حول طلب نادي الزمالك نقل مباراة الفريقين المقرر اقامتهاالخميس 3 أكتوبر المقبل في الاسبوع الثاني بالدوري الي ستاد برج العرب بالاسكندرية، وجاء نص البيان كالتالي : حرصا من مصلحة نادي المقاصة ودوره الوطني في مساندة الاندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية ، فإن مجلس المقاصة ليس لديه اي مانع بنقل مباراته مع الزمالك الي ستاد برج العرب، ولكن شريطة ان يتم تأجيل مباراة المقاصة مع الجونة لمدة 48 ساعة، لانه من الصعب ان يلعب المقاصة مع الزمالك يوم 3 في برج العرب ثم يعود للقاهرة بدون راحة للسفر الي الجونة للعب يوم 6 مما يسبب ارهاق للاعبي المقاصة ويضر بمصلحة الفريق في الدوري.
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