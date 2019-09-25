تعرف على موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو بين فريق ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني"الليجا". ويستضيف ملعب كامب نو الخاص بالبارسا مباراة الكلاسيكو بين وريال مدريد في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 27-10-2019 ، بينما يقام لقاء العودة يوم 1 مارس في الجولة 26 من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالملكي. برشلونة وريال مدريد في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم 27-10-2019 ، بينما يقام لقاء العودة يوم 1 مارس في الجولة 26 من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالملكي. وكانت آخر مباراتين قد جمعت بين الفريقين في تلك المسابقة، شهدت تفوق برشلونة في الدور الأول بنتيجة 5-1 على ملعب "كامب نو" والفوز في العودة أيضًا في عقر دار منافسه ريال مدريد بهدف نظيف.

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