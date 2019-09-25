تشافي بين حلم العودة إلى برشلونة وبريق البريميرليج

يرغب أسطورة برشلونة والمنتخب الإسباني المعتزل هذا العام “تشافي هيرنانديز” في العودة إلى ناديه السابق “برشلونة” كمدير فني بعد انهاء تجربته الحالية مع نادي السد القطري، لكنه يرى هذا الطموح قد يصطدم بحبه للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك تشافي في أكثر من 700 مباراة بقميص برشلونة، وخاض 133 مباراة مع منتخب بلاده، كثالث أكثر لاعب إسباني من حيث المشاركات الدولية.

وأنهى اللاعب الفائز بكأس العالم 2010 وببطولة أمم أوروبا 2008 و2012، مسيرته الرائعة قبل خمسة أشهر فقط بقميص نادي السد القطري.

وأخذ تشافي أولى خطواته في عالم التدريب مع الفريق القطري الذي أمضى فيه آخر أربع سنوات من مسيرته الكروية كلاعب من بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة البرسا عام 2015.

وعلى الرغم من كونه في مراحله التدريبية الأولى، إلا أن تشافي يستهدف العودة إلى برشلونة في أقرب فرصة ممكنة، ولم يجد أفضل من هذا الوقت للتحدث عن الأمر، حيث يتعرض المدير الفني الحالي “فالفيردي” لانتقادات لاذعة من النقاد والجمهور الكتالوني عقب كل جولة من جولات الليجا.

وقال تشافي في حديث نشرته صحيفة ذا صن البريطانية: “لا أخفي ذلك. هدفي هو العودة إلى أوروبا والعودة إلى برشلونة على وجه التحديد، لكنني ما زلت أتعلم في هذا المشروع (السد) وأنا أستمتع به أيضًا. تدريب هذا الفريق العظيم (برشلونة) سيكون شرفًا كبيرًا لي”.

وعلى الرغم من أن العودة إلى النادي الكتالوني الهدف الأسمى، لكن تشافي لم يستبعد فكرة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز – البريميرليج- حال توفرت الفرصة.

وأوضح “من لا يريد التدريب في البريميرليج؟ هناك أجواء رائعة واستثنائية داخل كل الملاعب. لاعبو أندية الدوري الإنجليزي يقولون أن الأجواء هناك غير عادية”.

وأكد تشافي بأنه سيكون في حيرة من أمره لو خير ما بين العودة إلى برشلونة والتدريب في إنجلترا، قائلاً “بالطبع إذا كان عليّ الاختيار، فسأختار فريقًا كبيرًا مثل مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو آرسنال أو توتنهام”.

جوارديولا الملهم

كان اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا عنصرًا أساسيًا في واحد من أفضل الفرق على الإطلاق، برشلونة تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جورديولا بين عامي 2008 و 2012.

قاد جوارديولا برشلونة خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الفريق إلى الفوز بثلاثة ألقاب دوري الأسباني، وببطولتين دوري أبطال أوروبا.

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وقال تشافي عن مدربه السابق: “بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم وأنا مبتدئ. حدثت المقارنة كلاعب ولكن الآن لا يمكننا المقارنة.”

“أنا أحب كرة القدم التي يقدمها بيب. الآن بدأت كمدرب، وأرى المنهجيات المختلفة”.

“يمكنك الفوز بالعديد من الطرق المختلفة، لكني أحب طريقة السيتي مع جوارديولا أكثر. أنا أتابع البريميرليج دائمًا وأحب ذلك”.

“بيب بمثابة المرجع بالنسبة لي. لقد أمضينا ثلاث سنوات معًا في برشلونة كلاعبين ثم أربع سنوات رائعة معه كمدرب”.

“إنه شخص بارع، شغوف ومهووس، ويعمل بشكل رائع لهذا السبب. إنه ينقل الكثير من الأفكار إلى اللاعبين. لقد تعلمت منه الكثير واستمتعت بوقتي معه”.

لم يفز جوارديولا بلقب دوري أبطال أوروبا منذ مغادرته برشلونة مع كل من بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

وأضاف تشافي: “لقد كان يطاردها منذ مغادرته برشلونة. لم يستطع الحصول عليه مع بايرن بعد الوصول ثلاث مرات إلى الدور نصف النهائي. كما كان سيئ الحظ للغاية الموسم الماضي ضد توتنهام بسبب الفار”.

“في النهاية يمكنك الفوز أو الخسارة بدوري أبطال أوروبا بسبب تفاصيل صغيرة للغاية. لم يحالفه الحظ، لكنني أعتقد أن هدفه هو الفوز بكل شيء”.

“لقد قام بعمل غير عادي، لم يحالفه الحظ، كما أن ليفربول كان مذهلاً وفاز بها”.