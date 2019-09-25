تحديد موعد الكلاسيكو بين “ريال مدريد وبرشلونة”

حددت رابطة أندية الدوري الإسباني موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في بيان رسمي نُشر عصر اليوم الاربعاء.

وقالت الرابطة أن مباراة التي ستقام يوم 26 أكتوبر 2019 ستنطلق في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، أي الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة، و14:00 بتوقيت السعودية.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد مرور خمس جولات مناصفة مع غرناطة وأثلتيك بلباو بنفس رصيد النقاط “11”، بينما يحتل برشلونة المركز الخامس بنفس رصيد نقاط ريال سوسيداد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وإلتقى ريال مدريد ببرشلونة للمرة الأخيرة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 2 مارس 2019، وانتهى اللقاء بفوز البرسا بهدف دون رد سجله الكرواتي راكيتيتش على ملعب سانتياجو برنابيو.