رياضة | كوليبالي يحسم موقفه من الإنتقال لبرشلونة في الميركاتو القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوليبالي يحسم موقفه من الإنتقال لبرشلونة في الميركاتو القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع صفقة دفاعية من العيار الثقيل، خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبلة، ويعد النجم الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، هو الهدف الأبرز في الفترة الحالية.وحسم النجم السنغالي كوليبالي مدافع فريق الجنوب الإيطالي الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية حول إمكانية الانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.
ومن الجدير بالذكر ان تقارير الصحافة الإسبانية كانت قد نشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية تقارير تؤكد بأن إريك أبيدال السكرتير الرياضي لنادي برشلونة، يراقب باهتمام مستوى كوليبالي عن كثب تمهيداً للتعاقد معه في المستقبل القريب.
وفي هذا السايق، قال المدافع السنغالي في مقابلة مع شبكة "RMC" الفرنسية : "أتواجد في نابولي منذ خمس سنوات وأستطيع أن أقول إنني سعيد للغاية هنا مع عائلتي ولا أنوي الرحيل إلى أي مكان آخر".
وأكمل اللاعب: "في كل عام نحارب من أجل الفوز وفي محاولة كسب لقب مهم ، لدينا قاعدة كبيرة من المعجبين وهي تتابعنا دائماً بشغف وتستحق الأفضل ، آمل أن نعطيهم هذا العام شيئاً مهماً".
وصار كوليبالي مدافع البارتنوبي واحد من أفضل المدافعين في أوروبا على مدار العامين أو الثلاثة الأخيرة ، وبالتالي ارتبط بالانضمام إلى أندية أوروبية كبيرة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد.