رياضة | كوليبالي يحسم موقفه من الإنتقال لبرشلونة في الميركاتو القادم

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع صفقة دفاعية من العيار الثقيل، خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبلة، ويعد النجم الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، هو الهدف الأبرز في الفترة الحالية.

ومن الجدير بالذكر ان تقارير الصحافة الإسبانية كانت قد نشرت خلال الأسابيع القليلة الماضية تقارير تؤكد بأن إريك أبيدال السكرتير الرياضي لنادي برشلونة، يراقب باهتمام مستوى كوليبالي عن كثب تمهيداً للتعاقد معه في المستقبل القريب.

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وفي هذا السايق، قال المدافع السنغالي في مقابلة مع شبكة "RMC" الفرنسية : "أتواجد في نابولي منذ خمس سنوات وأستطيع أن أقول إنني سعيد للغاية هنا مع عائلتي ولا أنوي الرحيل إلى أي مكان آخر".

وأكمل اللاعب: "في كل عام نحارب من أجل الفوز وفي محاولة كسب لقب مهم ، لدينا قاعدة كبيرة من المعجبين وهي تتابعنا دائماً بشغف وتستحق الأفضل ، آمل أن نعطيهم هذا العام شيئاً مهماً".