رياضة | فاروق جعفر ينتقد مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر ينتقد مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق ليس له دور مؤثر حتى الآن.

وأوضح جعفر في تصريحات إذاعية أن بوطيب لم يترك بصمة مع الزمالك حتى الآن، وحصل على فرصته أكثر من مرة دون أن يثبت نفسه حتى الآن.

وأوضح أن الفريق يحتاج إلى رأس حربة إفريقي مميز وقناص يحرز الهدف من نصف فرصة هذه هي سمات الفرق الكبرى ولكن بوطيب لا يمتلك عنصر السرعة وهو الأهم بالنسبة لأي مهاجم، لذلك المهاجم المغربي لا يليق بالزمالك"

ونصح الإدارة بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى جانب مصطفى محمد مهاجم الفريق وسيمثل الأمر قوة ضاربة على الفريق.

واختتم حديثه قائلا:" لن أقيم ميتشو الآن هناك مباريات صعبة قادمة يجب أن يتم تقييمه من خلالها".

Advertisements

وتعاقد الزمالك مع بوطيب في يناير الماضي من صفوف فريق مالاتيا سبور التركي مقابل مليون ونصف مليون دولار لكن اللاعب لم يترك بصمة مع الفريق حتى الآن.

وشارك بوطيب مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري في المواجهة الأخيرة ببطولة الدوري كمهاجم ثاني لكنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب تراجع مستواه وعدم إثبات نفسه مع الفريق حتى الآن.

وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الوحيد في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وسط أداء متوسط المستوى من جانب لاعبي الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.