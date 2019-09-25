رياضة | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الواحدة ظهرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الواحدة ظهرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لا ليجا" عن موعد مباراة الكلاسيكو العالمي القادم، بين كلا من ريال مدريد وبرشلونة ببطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وأعلنت الرابطة أن مباراة الكلاسيكو بين الريال والبارسا الأولى لهذا الموسم، ستجمع العملاقين فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل على ملعب كامب نو.

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وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قد قامت بإعلان المواعيد قبل إعلانها رسميا من رابطة الليجا، والذى حددت فيه مواعيد المباريات المقبلة من الليجا وستشهد إقامة الكلاسيكو فى الواحدة ظهرًا.