رياضة | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الواحدة ظهرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الواحدة ظهرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لا ليجا" عن موعد مباراة الكلاسيكو العالمي القادم، بين كلا من ريال مدريد وبرشلونة ببطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".
وأعلنت الرابطة أن مباراة الكلاسيكو بين الريال والبارسا الأولى لهذا الموسم، ستجمع العملاقين فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل على ملعب كامب نو.
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قد قامت بإعلان المواعيد قبل إعلانها رسميا من رابطة الليجا، والذى حددت فيه مواعيد المباريات المقبلة من الليجا وستشهد إقامة الكلاسيكو فى الواحدة ظهرًا.
وأضافت الصحيفة المهتمة بأخبار نادي برشلونة، أن أن ريال مدريد سيخوض المباراة بأفضلية نسبية عن برشلونة حيث سيحصل على راحة 24 ساعة إضافية عقب مباراتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
ومن الجدير بالذكر أنه يعانى فريقي برشلونة وريال مدريد من تراجع ملحوظ في النتائج هذا الموسم، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، قبل خوض مباراة الجولة السادسة أمام أوساسونا بينما يأتى برشلونة فى المركز الرابع بـ10 نقاط من 6 مباريات.