رياضة | الكشف عن سبب الإصابات العضلية للاعبي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب الإصابات العضلية للاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسانية، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني يمر بلعنة الإصابات العضلية، حيث أن النجم الفرنسي فيرلان ميندي آخر من سقط، وحتى الآن دوبون لا يعلم ما الحل لهذا الوباء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن الظهير ميندي يتعثر مجدّدًا بعد أن كان بمفرده في تغطية الخانة اليسرى، حيث يعاني من إصابة عضلية قريبة من الساق اليسرى، والإصابة ستمنعه عن الحضور لمدة 20 يومًا، وهذه هي الإصابة الثانية للظهير الفرنسي، ولكن هذه الحالة ليست الوحيدة فقد عانى العديد من اللاعبين من إصابات عضلية.

وفي مناسبات سابقة، أُصيب بعض لاعبي ريال مدريد بإصابة عضلية، مثل خاميس رودريجيز وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ورودريجو جوس وإيدين هازارد وايسكو ألاركون وفيدي فالفيردي وكذلك ابراهيم دياز، حيث ان التغيير من بينتوس إلى دوبون لم يكن الحل الأمثل، على الرغم من أن إصابة مودريتش وفالفيردي جاءت بسبب الجولة الدولية.

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وتشير التقارير الى أن تراكم الاصابات سببها العمل البدني القاسي الذي قام به دوبون، حيث اتضح بأن هناك زيادة ف الجهد، النادي الملكي يعد أكثر الأندية التي تضررت من هذا الوباء.

يقول زيدان بأنه منزعج من الإصابات، وكذلك تزعجه رؤية ميندي خارج القائمة، فـ ميندي يقدم الراحة لـ راموس وسيكون غيابه مؤثرًا، الآن يجب على اللاعبين أن يكونوا مستعدين بدنيًا، لان الفريق الملكي سيلعب 7 مباريات في ظرف 20 يومًا فقط.

وفي هذا السياق، فإن سان مارتن المعد البدني الخبير، يشرح تفاصيل لاعبين كرة القدم: "اللاعب يبذل جهدًا عاليًا خلال المباراة، لذلك هو يحتاج وقتًا للراحة، فنحن نرى الآن بعض اللاعبين يعانون من إصابات وآلام لأنهم لم يأخذوا قسطًا من الراحة".

ونستنتج من السابق، أن دوبون المعد البدني الجديد حتى هذه اللحظة عمله ليس إيجابيًا، فالإصابات تحدث وليس هناك طريقة لمنع حدوثها.