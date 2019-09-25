رياضة | بنزيما يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد أمام أوساسونا

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، يواصل تألقه مع اللوس بلانكوس، حيث تمكن من إحراز 5 أهداف في 5 جولات، حتى الآن في بطولة الليجا الإسبانية 2019-2020.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، على أن مهاجم ريال مدريد، بنزيما، أصبح هو بيتشيتشي الموسم الحالي من بطولة الليجا، متعادلاً مع جيرارد مورينو. ويحقق بنزيما واحدة من أفضل انطلاقاته في مسيرته الاحترافية بوجه عام، حيث أدى النجم الفرنسي دوراً حاسماً في المباراة القوية ضد إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، عندما سجل من ضربة رأسية هدف الفوز المدريديستا. Advertisements

ومع هدفه في ملعب سانشيز-بيزخوان، فقد رفع اللاعب رصيده إلى خمسة أهداف في الجولات الخمس الأولى في المسابقة، ليصبح بذلك بيتشيتشي الليغا، متعادلاً مع مهاجم فياريال، جيرارد مورينو.

بالإضافة إلى هدفه الأخير، فقد سجل بنزيما باكورة أهداف ريال مدريد هذا الموسم، وذلك ضد سيلتا في ملعب بالايدوس. سجل المهاجم هدفاً آخر ضد بلد الوليد في الجولة الثانية ثم أحرز ثنائية ضد ليفانتي في الجولة الرابعة. إلى جانب ذلك، أهدى زميله لوكاس فازكيز تمريرة حاسمة لتسجيل هدف ضد سيلتا فيجو.

يحافظ بنزيما على المستوى العالي الذي أظهره الموسم الماضي، عندما سجل 30 هدفاً. مع الأخذ بعين الاعتبار سجله في عام 2019، يكون المهاجم قد سجل 20 هدفاً في 25 مباراة في الليجا، يُضاف إليها أربعة أهداف في مسابقات أخرى.