رياضة | زيدان يثير غضب نجم ريال مدريد الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يثير غضب نجم ريال مدريد الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الإسباني الشاب، إبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد سيكون مضطرًا إلى انتظار دوره، حتى تأتيه الفرصة ويحصل على نصيب في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب اللوس بلانكوس.

وإلى جانب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، فإن اللاعبان اللذان تم استبعادهما من القائمة المستدعاة لمواجهة أوساسونا مساء الأربعاء هما ماريانو دياز وبراهيم دياز.

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ووفقًا لما ذكته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن استبعاد ماريانو لا يشكل مفاجأة لإنه يعلم أنه سيكون لديه فرص محددة للغاية مع الفريق هذا الموسم هذا الموسم بسبب وصول لوكا يوفيتش الذي اصبح بديل لكريم بنزيما.

أما بالنسبة إلى إبراهيم فهذا يعتبر اهمال مثير للاهتمام، حيث كان الشاب أحد الإيجابيات القليلة في الموسم الماضي لكن لم يحالفه الحظ مع الإصابات حيث تعرض لإصابة قبل بداية الموسم بعدها كان وشك اللعب مع الفريق الأول ضد سيلتا فيغو في أغسطس ولكن انصاب مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر انه يتدرب إبراهيم دياز مع الفريق الأبيض الملكي منذ 9 سبتمبر لكن لم يتم استدعائه في أي مباراة حتى الآن في هذا الموسم ولم تكون المباراة ضد اوساسونا هي الوقت المناسب للاعب الأسباني للعب بعض الدقائق، لكن الان سيتعين عليه الانتظار لفترة طويلة.