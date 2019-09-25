رياضة | زيدان يستقر على الخطة B أمام أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستقر على الخطة B أمام أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سوف يعتمد على الخطة B أمام أوساسونا، في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.

ومن المقرر ان يقوم زين الدين زيدان بالمداورة ضد أوساسونا، مع وضع نصف العين على دربي مدريد، أمام أتلتيكو في نهاية الأسبوع في ملعب واندا متروبوليتانو.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه ما زال يأمل في الفوز والبقاء في صدارة جدول الترتيب، سيعتمد الفرنسي على عدد قليل من لاعبيه الأكثر اعتمادًا عليهم، بينما يجمعهم مع بعض الشخصيات الأكثر هامشية، كارفخال وفاران يمكن أن يستريحوا ، مما يفسح المجال أمام ميليتاو وأودريوزولا.

بينما على اليسار ، قد يبدأ ناتشو فيرنانديز في غياب مارسيلو وفرلاند ميندي، من المتوقع أن يلعب لوكا مودريتش وإيسكو ألاركون في الدربي ، لكن قائمة الإصابات الطويلة لا تسمح بفرق كبير في خط الوسط ، مما يعني أنه من المتوقع أن يشارك كل من كاسيميرو وفيدي في منتصف الأسبوع.

الجدير بالذكر انه من غير المعروف من سيظهر على الجناح من لوكاس فاسكيز، رودريجو جوس أو فينيسيوس جونيور، يجب أن يبقى كريم بنزيما في قمة التشكيلة ويمكن أن ينضم له فينيسيوس أو لوكا يوفيتش.