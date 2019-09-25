رياضة | صدمة جديدة لبرشلونة بعد إصابة ميسي.. أنسو فاتي يغيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة لبرشلونة بعد إصابة ميسي.. أنسو فاتي يغيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مسؤلو فريق برشلونة الإسباني لصدمة جديدة خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد صدمة الامس بإصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد فريق فياريال في الليجا.

وأشارت تقارير إسبانية ‏حسب صحيفة السبورت، إن انسو فاتي ضمن قائمة المنتخب الأسباني الاولية لـ كأس العالم، وكان قد شارك اللاعب الشاب في منتصف الشوط الثاني بالأمس ضد فياريال.

واختار دافيد جاردو مدرب اسبانيا انسو فاتي ضمن القائمة الأولية (50 لاعب)، ولكن سيتم تقليص العدد الحالي في يوم 16 اكتوبر وقبل بداية البطولة بأيام قليلة.

وأكدت الصحيفة أن بشكل شبه رسمي انسو ضمن القائمة النهاية، وسيغيب عن 5 مباريات من ضمنها الكلاسيكو الذي سيقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو.

وكان قد وصف فالفيردي مدرب برشلونة اختيار فاتي ضمن قائمة منتخب إسبانيا بالكارثة على الفريق في ظل إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي.