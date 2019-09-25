رياضة | فضيحة لإبعاد صلاح.. تزوير رسمي في التصويت على جائزة أفضل لاعب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة لإبعاد صلاح.. تزوير رسمي في التصويت على جائزة أفضل لاعب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني لمنتخب السودان عن مفاجأة كبرى تتعلق بالتزوير بشأن التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي يقيمه الاتحاد الدولى لكرة القدم كل موسم لتسليم جوائز الافضل.

وقال مدرب منتخب السودان في تصريحات تليفزيونية لقناة العربية: "صوتي كان لمحمد صلاح في المقدمة، ثم ساديو ماني في المركز الثاني وكيليان مبابي في المركز الثالث، ولكن فوجئت بعد ذلك أن صوتي ذهب للأرجنتيني ليونيل ميسي ولا أعرف كيف حدث ذلك".

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وأضاف مدرب السودان: "التقطت صورة في الأيام الأخيرة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي ولا يمكن تفسير ما حدث بشأن التصويت".

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم على حساب الثنائي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي. وأعلن الفيفا عن تصويت الدول بعد نهاية الحفل، وصدم مدرب منتخب السودان عندما علم أن صوته ذهب إلى ليونيل ميسي بالرغم من تصويته لمحمد صلاح.