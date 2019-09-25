رياضة | كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة نظيره فريق ريال مدريد يوم السبت 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

- موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد :-

واعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم عن إقامة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات، وفي الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت دولة المغرب.

- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة :-

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وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الاسباني عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يذاع ذلك اللقاء بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

ونجح فريق برشلونة بالأمس في تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم بالليجا بالجولة السادسة على حساب فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الكامب نو.

بينما سيواجه فريق ريال مدريد منافسه فريق اوساسونا مساء اليوم الأربعاء على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجمع فريق ريال مدريد 11 نقطة حتى الآن في الليجا هذا الموسم من 5 مباريات، بينما حصد البارسا 10 نقاط من أصل ست مباريات خاضها في الليجا هذا الموسم.