رياضة | بول بوجبا يلوي ذراع مانشستر يونايتد طمعا في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يلوي ذراع مانشستر يونايتد طمعا في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أنه يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم ملف تجديد عقد نجم خط وسط الفريق الأحمر، الدولي الفرنسي، بول بوجبا، وذلك على أمل الحفاظ عليه في ظل رغبة نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته، أكثر من مرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي أكسبريس" البريطانية، فإن الفرنسي بول بوجبا يريد الحصول على ضعف راتبه الحالي مع مانشستر يونايتد، من أجل الموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2021 .

Advertisements

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن بوجبا يحصل حالياً على راتب يبلغ 290 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، ولكن اللاعب لاينوي تجديد عقده وينتظر تحرك ريال مدريد للتوقيع معه.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن مينو رايولا، وكيل اعمال بوجبا، يُحضر لمفاجأة غير متوقعة لإد وودوارد، نائب المدير التنفيذي ولبقية مجلس إدارة مانشستر يونايتد، وذلك بتحديد مبلغ 600.000 جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للنجم الفرنسي، كشرط غير قابل للنقاش، في حال إذا أرادوا الاحتفاظ باللاعب وعدم طلبه الرحيل.

ومن الجدير بالذكر انه قد حاول مسؤولي ريال مدريد التعاقد مع بوجبا خلال سوق الإنتقالات الصيف الماضية، ولكن النادي الإنجليزي رفض بيع اللاعب أو تحديد سعره، ولذلك من المتوقع أن يعود ريال مدردي للتوقيع معه الفترة المقبلة.