رياضة | ريال مدريد يجهز أوراقه الرابحة من أجل مواجهة أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز أوراقه الرابحة من أجل مواجهة أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، هو لاعب فائق ولا يقهر ضد أوساسونا، الذي سيواجهه ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ببطولة الليجا الإسبانية.

ومن الجدير بالذكر انه قد خرج بنزيما عن نطاق السيطرة هذا الموسم مع ريال مدريد، مع إحرازه لخمسة أهداف في خمس مباريات من تسع تسديدات فقط على المرمى، لا أحد في الليجا يملك معدل إنهاء أفضل منه، على الجانب الآخر تأتي أوساسونا مع 16 مباراة دون خسارة ولم يسجل سوى خسارتين في العام بأكمله.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيتعافى لاعبيه من مباراة إشبيلية بصعوبة، مع إصابة فيرلان ميندي لشهر تقريبًا وهو عنصر ممتاز يوم الأحد، فيما سيعود الظهير الآخر مارسيلو، أو سيتم الإعتماد على خطة الطوارئ بإشراك ناتشو فيرنانديز على الجبهة اليسرى.

مع العلم أنه قد اقربت المباراة ضد أتلتيكو مدريد بالتزامن مع تراكم الجهود التي اشتكى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بمرارة يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا، وأعلن عن المزيد من التغييرات.

وربما ريح المدرب زيدان لاعبه البرازيلي كاسيميرو، الذي لا يوجد بديل مطابق له في خط الوسط، ويمنح الشاب فيدي فالفيردي فرصة، كما انه سيكون لوكاس فاسكيز بمثابة معوض للبلجيكي إيدين هازارد أو الويلزي جاريث بيل بعد مباراة قوية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضد إشبيلية.