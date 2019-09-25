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دي روسي يقترب من العودة إلى منتخب إيطاليا

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أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن الإيطالي دانييلي دي روسي لاعب وسط نادي بوكا جونيور الأرجنتيني يقترب من العودة إلى منتخب إيطاليا.

سبب اقتراب عودة دي روسي لمنتخب إيطاليا 

وكشفت الصحيفة أن مانشيني مدرب منتخب إيطاليا يدرس استدعاء دي روسي لقائمة المنتخب من جديد نظرا لتألقه مع نادي بوكا جونيور في الفترة الأخيرة.

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انتقال دي روسي إلى نادي بوكا جونيور

يذكر أن دي روسي كان قد انتقل إلى نادي بوكا جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي روما عقب انهاء تعاقده مع النادي.

وقد شارك دي روسي في 4 مباريات حتى الآن مع نادي بوكا جونيور خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف ولكنه قدم أداء مميز مع الفريق.

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