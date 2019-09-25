اخبار الرياضه

تعرف على الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو الأولى بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو الأولى بين وريال مدريد في والان مع التفاصيل

أعلنت شبكة "موفيستار" الإسبانية المالكة لحقوق بث مباريات الليجا الإسبانية عن الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو الأولى بين برشلونة وريال مدريد والتي ستقام على أرضية ملعب "كامب نو".

وأكدت الشبكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المباراة ستقام يوم السبت 26 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا، ضمن إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت رابطة الأندبة قد حددت قبل بداية الموسم موعد مباراة الدور الثاني في ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين يوم 1 مارس 2020 .

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين، انتهت بفوز العملاق الكتالوني علي الميرنجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو الأولى بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا