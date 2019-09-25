شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو الأولى بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

أعلنت شبكة "موفيستار" الإسبانية المالكة لحقوق بث مباريات الليجا الإسبانية عن الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو الأولى بين برشلونة وريال مدريد والتي ستقام على أرضية ملعب "كامب نو".

وأكدت الشبكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المباراة ستقام يوم السبت 26 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا، ضمن إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت رابطة الأندبة قد حددت قبل بداية الموسم موعد مباراة الدور الثاني في ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين يوم 1 مارس 2020 .

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين، انتهت بفوز العملاق الكتالوني علي الميرنجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.