شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتوصل لاتفاق لتجديد عقد موهبته الجديدة والان مع التفاصيل

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مبدأي مع موهبته الجديدة "كارليس بيريز" جناح فريق الشباب والصاعد حديثًا بالموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب سيوقع على عقد جديد مع برشلونة يوم الجمعة المقبلة، ولمدة 3 سنوات مقبلة حتى يونيو 2022.

واختتمت الصحيفة أن الفريق الكتالوني سيتم وضع شرط جزائي في عقد اللاعب قيمته 100 مليون يورو، لمنع الأندية الأخرى من محاولة ضمه في المستقبل.

يذكر أن اللاعب قد شارك مع الفريق في عدد من المباريات هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف الفريق الثاني في مباراة ريال بيتيس في الجولة الثانية من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب كامب نو.