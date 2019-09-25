شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يدافع عن نجم الفريق بعد هجوم الجماهير خلال مباراة برشلونة ضد فياريال والان مع التفاصيل

دافع المدافع الإسباني جيرارد بيكيه عن زميله الأورجوياني لويس سواريز، عقب قيام الجماهير باطلاق صافرات الاستهجان عليه، خلال المباراة التي جمعت برشلونة ضد فياريال، في الجولة السادسة من الليجا .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت"، أنه بينما كان لويس سواريز في طريقه للعودة من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا ،حيث يكافح للعودة إلى مستواه، قامت جماهير برشلونة باطلاق سيل من الانتقادات وصافرات الاستهجان عليه خلال مباراة برشلونة ضد فياريال ، قبل أن يقوم جيرارد بيكيه بالدفاع عن زميله الأوروجوياني .

وأضاف الموقع الفرنسي، أنه قد تعرض سواريز للإصابة في منتصف أغسطس المقبل، قبل أن يعود منذ 10 أيام ضد فالنسيا، واستطاع حينها تسجيل ثنائية من الأهداف، قبل أن يظهر بصورة متواضعة ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وواصل تراجعه ضد غرناطة حيث الهزيمة بثنائية، قبل أن تقوم جماهير برشلونة باطلاق الكثير من أسهم الانتقادات نحو اللاعب خلال مباراة الأمس التي جمعت برشلونة ضد فياريال

وقال بيكيه مدافعًا عن سواريز: " هذه البداية سيئة وتعيد ذاكرة الموسم الماضي مع خيبة أمل ليفربول، الأن يصفر الجمهور على سواريز، صحيح أنه يمكن للجماهير أن تعبر عن حزنهم كما يحلو لهم، لكن يجب أن يتذكروا أننا لسنا آلات، وأن لدينا أشياء شخصية تؤثر علينا ولا يعرفها الناس، لكن الجهود والإرادة ما زالت قائمة" .

Advertisements

برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات

استطاع فريق برشلونة العودة من جديد إلى سكة الانتصارت، وذلك بعدما كان قد تعرض لهزيمة مفاجأة ضد غرناطة خلال الجولة الماضية من البطولة، ليعود ويحقق الفوز ضد فياريال، بهدفين مقابل هدف .

وأتى فوز برشلونة ضد فياريال، بتوقيع كلًا من جريزمان وأرثر، فيما سجل الإسباني سانتي كازورلا هدف الغواصات الصفراء الوحيد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 10 في المركز الرابع، فيما يتوقف رصيد فياريال عند النقطة 8 في المركز الثامن، بجدول ترتيب البطولة .