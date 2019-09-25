شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا تتلاعب في نتيجة "The Best" وتنقل الاصوات من صلاح الي ميسي والان مع التفاصيل

فجر الكرواتى زدرافكو زيمنوفيتش مدرب منتخب السودان مفاجاة من العيار الثقيل المدير الفنى لمنتخب السودان أن الاتحاد الدولى لكرة القدم أعلن نتائج غير صحيحه للتصويت الذى قام به فى حفل The BEST والتى يمنحها الفيفا لأفضل لاعب فى العالم كل عام .

وصرح مدرب السودان فى تصريحاتهالتلفزيونية أنه تفاجئ بوجود اسمه فى القائمة التى أعلنها الفيفا وصوته في فائمه ليونال ميسى عكس ما قام به فى التصويت والذى جاء لصالح محمد صلاح.