شكرا لقرائتكم خبر عن الاصابة تجبر هاليب على الانسحاب من دورة ووهان للتنس والان مع التفاصيل

أجبرت الاصابة علي انسحاب الرومانية ​سيمونا هاليب​ المصنفة رابعة من مباراتها في الدور الثاني من ​دورة ووهان الصينية​ للتنس ، وذلك بسبب إصابتها في ظهرها اصابه بالغه .

وكانت المصنفة أولى عالميا سابقا تتواجه مع الكازخستانية ​إيلينا ريباكينا​، المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة في تموز بلقبها الاحترافي الأولى بتتويجها بطلة لدورة بوخارست.

وبدت هاليب في طريقها لحسم المجموعة الأولى بعد أن تقدمت 4-2، لكن منافستها الكازخستانية البالغة من العمر 20 عاما عادت الى الأجواء وكسرت إرسال الرومانية لتفرض التعادل 4-4 ثم تتقدم على إرسالها 5-4 قبل أن تطلب الأخيرة وقتا مستقطعا طبيا.

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وبعد عودتها الى الملعب وخوضها بعض النقاط في الشوط العاشر، قررت بطلة رولان غاروس لعام 2018 وويمبلدون هذا العام الانسحاب بسبب أوجاع في أسفل ظهرها، ما منح ريباكينا أهم فوز لها على لاعبة من نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات (سادسة حاليا).

وكشفت هاليب بعد انسحابها أن إصابتها "في أسفل الظهر. أعتقد أنها إصابة عضلية أكثر من أي شيء آخر، لكني لست متأكدة بعد... لا أعلم إذا كانت نفس الإصابة (التي تعرضت لها سابقا). تبدو مختلفة لكنها في المنطقة ذاتها".

وتلتقي الكازخستانية في الدور المقبل الفائزة من مباراة البيلاروسية آرينا سابالينكا التاسعة وحاملة اللقب والهولندية كيكي برتنز السادسة.