شكرا لقرائتكم خبر عن مرة اخري كو رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى بالتزكية والان مع التفاصيل

أعيد اليوم الأربعاء انتخاب البريطاني سيباستيان كو بالتزكية لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك خلال اجتماع للاتحاد في الدوحة قبل يومين من انطلاق بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية بدءا من الجمعة المقبل.

ووصل كو الذي يعتبر أحد أفضل العدائين في التاريخ والحائز على ذهبيتي سباق 1500 متر في أولمبيادي موسكو 1980 ولوس انجليس 1984، الى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2015، وأعيد انتخابه اليوم لولاية ثانية من أربعة أعوام.

وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد البريطاني البالغ من العمر 62 عاما بالإجماع (203 صوتا من أصل 203)، علما بأنه كان المرشح الوحيد.

وعلق كو على انتخابه مجددا على رأس الاتحاد الذي مر ولا يزال في فترة صعبة نتيجة فضيحة التنشط الممنهج للرياضيين الروس واتهامات الفساد الذي تطال رئيس السابق السنغالي لامين دياك، قائلا "أنا راضِ جدا وفخور بما وصلت إليه الرياضة".

أضاف العداء البريطاني السابق "لقد عشنا أربعة أعوام من التغيير، والآن حان وقت البناء (...) كانت الأعوام الاربعة صعبة، خصصنا السنتين الأولين للخطوات الاصلاحية والسنتين الاخيرتين لوضعها موضع التنفيذ".

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وتابع "لقد نجحنا في تنفيذ كل ما وعدنا به. أود ان تكون السنوات الأربع المقبلة للمتعة، أريد لهذه الرياضة أن تنمو".

وأنشأ كو خلال ولايته الأولى وحدة النزاهة في ألعاب القوى بهدف البت بقضايا الفساد والمنشطات، وكان عليها التعامل مع القضية الروسية الشائكة التي كشف تفاصيلها تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، وأدت الى ايقاف الاتحاد الروسي للعبة منذ نوفمبر 2015.

وأبرز البريطاني أنه "من خلال هذه الانجازات، أقر بأننا اضطررنا لتحوير مسارنا عن التركيز بقوة (على الميدان) كما كنت أرغب في الأعوام الأولى (...) لكن الآن نحنا في موقع يتيح لنا القيام بذلك".

وإضافة الى أزمة المنشطات الروسية وتهم الفساد المحيطة بدياك، شكلت القضايا الجندرية نقطة أساسية في جدول أعمال كو خلال الأشهر الماضية، لاسيما على خلفية القواعد الجديدة المتعلقة بمستويات التستوسترون لدى العداءات، ورفع البطلة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا هذه المسألة الى السلطات القضائية الرياضية العليا.

ودخلت هذه القواعد المثيرة للجدل حيز التنفيذ في مايو الماضي، وترغم النساء اللواتي يحظين بمستوى مرتفع من التستوسترون، على خفضه بعلاج هورموني قبل السماح لهن بالمشاركة في المنافسات.

ورفضت سيمينيا هذه القواعد، ولن تدافع عن لقبها في سباق 800 م في بطولة الدوحة (27 سبتمبر السادس من أكتوبر).