شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الروسي يترك بصمته مع موناكو والان مع التفاصيل

ترك لاعب الوسط الروسي ألكسندر جولوفين بصمته أخيرا مع موناكو بعد أن سجل هدفين رائعين وصنع آخر ليمنح فريقه أول انتصار هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما على جائزة رجل المباراة في الانتصار 3-1 على جاره نيس وأثبت للجميع انه يستحق 30 مليون يورو (33.01 مليون دولار) دفعها موناكو للحصول على خدماته من تشسكا موسكو العام الماضي.

وبالنسبة للمدرب ليوناردو جارديم، الذي عاد للقيادة الفنية في موناكو مطلع 2019 بعد أقل من ثلاثة أشهر على إقالته، كان تألق جولوفين متوقعا.

وعانى اللاعب في موسمه الأول لكنه بدأ من وقتها في الحصول على مسؤوليات أكبر في ظل ابتعاد المخضرم سيسك فابريجاس عن مستواه منذ انضمامه في يناير .

وقال جارديم الذي ساعد في السابق على تطوير مواهب واعدة مثل برناردو سيلفا وكليان مبابي "ساعدت في تطوير أداء العديد من اللاعبين وكان جولوفين يحتاج إلى ذلك.

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"يملك موهبة كبيرة لكنه كان يحتاج إلى صقل قدراته مثل الجوهرة"تحسن كثيرا خاصة من ناحية التركيز. أتعامل معه بالتدريج".

وتوقع زملاء جولوفين في الفريق تألق الدولي الروسي الذي ساعد منتخب بلاده على بلوغ دور الثمانية في كأس العالم العام الماضي.

وقال المهاجم الدولي الفرنسي وسام بن يدر الذي سجل الهدف الثالث أمس الثلاثاء بعد عمل جيد من جولوفين "من الرائع اللعب إلى جواره. إنه لاعب ممتاز".

وسيعتمد موناكو، الذي حصد ست نقاط من سبع مباريات، على جولوفين مرة أخرى أمام ضيفه بريست يوم السبت.

وقال الحارس بنجامين لاكومت "لم يدهشني أداء جولوفين فهو لاعب موهوب جدا ونتوقع أن يكرر نفس المستوى مطلع الأسبوع المقبل".