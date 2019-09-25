الان تتابع أرقام من مواجهات برشلونة ضد فياريال.. البارسا يتفوق في 21 مباراة متتالية بـ La liga والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

انتهت مواجهة برشلونة ضد فياريال، التي أقيمت أمس، بتفوق البارسا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو بالجولة السادسة من La liga.

برشلونة ضد فياريال في La liga

وشهدت مواجهة برشلونة ضد فياريال في La liga، العديد من الأرقام المميزة، منها تصدر مهاجم البارسا جريزمان هدافي الفريق هذا الموسم في La liga برصيد 3 أهداف، بعد إحراز هدف في مباراة برشلونة ضد فياريال، كما أنها المرة الأولى منذ 2 نوفمبر 2013 مع ريال سوسيداد يسجل جريزمان هدفًا بعد تسديدة من ركلة ركنية لفريقه.

وشملت الأرقام نجاح البارسا في تحقيق 21 فوزًا متتاليًا بمواجهات برشلونة ضد فياريال في La liga، ليعادل أفضل أرقامه ضد خصم واحد فى البطولة (21 ضد سرقسطة بين 1976 و1986.

Advertisements

وبالنسبة لميسي، فهي المرة الخامسة فى حياته الكروية مع برشلونة يتم استبداله بين الشوطين “ثلاث منها بسبب الإصابة” آخرها أمام أتلتيك بلباو فى يناير 2016 بملعب الكامب نو، كما سجل لاعبو برشلونة 9 أهداف من خارج منطقة الجزاء خلال عام 2019 أكثر من أى فريق آخر في La liga.

ملخص مباراة برشلونة ضد فياريال في La liga

نجح ميسي في قيادة فريقه لانتصار عريض في مواجهة برشلونة ضد فياريال فى La liga، بهدفين لهدف حيث استطاع الفرنسي جريزمان تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة السادسة قبل أن يضيف اللاعب أرثور ميرو الهدف الثاني فى الدقيقة 15، فيما أحرز هدف فياريال الوحيد اللاعب سانتي كازورلا فى الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وتعرض ليونيل ميسي خلال أحداث مواجهة برشلونة ضد فياريال في La liga إلى إصابة عضلية حتى نهاية الشوط الأول ومع انطلاق الشوط الثانى شارك الفرنسى عثمان ديمبيلى بدلا منه.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، وسجل برشلونة أولا عبر المهاجم الفرنسى أنطوان جريزمان من خلال رأسية إثر ضربة ركنية نفذها الأسطورة ليونيل ميسى فى الدقيقة السادسة، فيما جاء الهدف الثاني عبر البرازيلى أرثر ميلو فى الدقيقة 15 بعد تسديدة صاروخية من قبل منطقة الجزاء، ليفاجئ بها حارس الغواصة الصفراء، وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة قلص النجم الاسبانى المخضرم سانتى كازورلا الفارق للغواصة الصفراء من خلال تسديدة قوية من قبل منطقة الجزاء.